قفصة: الشركة الجهوية للنقل “القوافل” توفّر بداية من غرة سبتمبر القادم 23 ألفا و500 اشتراك للتلاميذ والطلبة

تنطلق بداية من غرة شهر سبتمبر القادم عملية بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي بمحطّات النقل التابعة للشركة الجهوية للنقل القوافل بولايات توزر وقفصة وتوزر الراجعة لها بالنظر، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المتصرف المفوض بالشركة عادل النفاتي.

وبيّن النفاتي، في تصريح لـ”وات”، أن عدد الاشتراكات الجملية التي ستخصّص لفائدة الطلبة والتلاميذ يبلغ 23500 اشتراكا موزعة إلى 10500 اشتراكا لولاية سيدي بوزيد، و10000 اشتراكا لولاية قفصة، و3000 اشتراكا لولاية توزر.

وأشار إلى أن الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة ابرمت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير اشتراكات نقل مدرسي وجامعي مجانية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مبينا انه لم يتم إلى حد الآن تحديد عدد هذه الاشتراكات.

وأوضح أن العدد الجملي لحافلات النقل الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة يبلغ 275 حافلة من بينها 200 حافلة مخصّصة للنقل المدرسي والجامعي.

وأضاف أن 160 حافلة في حالة جيدة حاليا وقابلة لاستغلال، في حين ان 40 حافلة بصدد الصيانة من قبل الشركة لتكون جاهزة مع العودة المدرسية والجامعية، مشيرا إلى أن عدد حافلات النقل المدرسي والجامعي المخصصة لولاية قفصة يبلغ 65 حافلة، فيما خصّصت لولاية سيدي بوزيد65 حافلة و30 حافلة لولاية توزر.