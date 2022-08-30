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أخطاء فادحة في الكتاب المدرسي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي: الجامعة العامة للتعليم الأساسي على الخط

2022/08/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نعقدت أمس الإثنين 29 أوت 2022 الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالحمامات، حيث أفرزت جملة من المخرجات اهمها سحب الكتاب المدرسي سنة ثالثة فرنسية والتمسك بزيادة مجزية لقطاع التعليم الاساسي .

هذا وتمثلت مخرجات الهيئة كالتالي:

-التّمسك بكل مطالب اللّائحة المهنية لاضراب 6 و 7 افريل 2021.

-تحويل محضر جلسة 1مارس 2021 الى اتفاق والتأكيد على افراد المعلمين بمنحة الجهد البيداغوجي.

-تمكين المعلمين من الترقيات.

-ترسيم الأعوان الوقتيين وتخفيض ساعات العمل بالنسبة لA3 من 25 ساعة عمل الى 18 ساعة.

-احتساب سنوات التعاقد عند التقاعد.

-التّنصيص على الاعتراضات الخاصة بالنواب الذين لم يقع انتدابهم ( الذين تتوفر فيهم الشروط)

-المستحقات الماليّة المتخلّدة بالذّمّة الخاصّة بكل الأصناف.

-مراجعة قانون الاطار لمقاومة ظاهرة الاكتظاظ.

-مراجعة مجالس التأديب والأخذ بعين الاعتبار ما يقع اقراره في المجالس الجهوية بين اللجان المتناصفة والادارة.

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