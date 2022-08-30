بطولة افريقيا للامم للوسطيات للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امان نظيره المصري صفر-3

انقاد المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة الى الهزيمة امام نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة (18-25 و19-25 و11-25) وذلك في مباراة الجولة الثانية من منافسات البطولة الافريقية للامم التي دارت مساء اليوم الثلاثاء بقاعة عيسى بقليبية.
وكان المنتخب التونسي قد تفوق مساء امس على نظيره المغربي 3-صفر.
وفي مباراة ثانية لذات الجولة، فاز المنتخب الكامروني على نظيره المغربي 3-1.
وعلى ضوء نتائج الجولتين الاوليين يكون ترتيب المرحلة الأولى كالاتي:
منتخب ل ن
1 – مصر 2 6
2 – تونس 2 3
— الكامرون 2 3
4- المغرب 2 0
وفي ما يلي بقية البرنامج :
الاربعاء 31 اوت 2022
مصر – المغرب (س 16)
تونس – الكامرون (س 18)
الجمعة 2 سبتمبر 2022:
الدور نصف النهائي (الثاني ضد الثالث والاول ضد الرابع)
الاحد 4 سبتمبر 2022:
المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث
الدور النهائي