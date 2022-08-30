بطولة افريقيا للامم للوسطيات للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امان نظيره المصري صفر-3

انقاد المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة الى الهزيمة امام نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة (18-25 و19-25 و11-25) وذلك في مباراة الجولة الثانية من منافسات البطولة الافريقية للامم التي دارت مساء اليوم الثلاثاء بقاعة عيسى بقليبية.

وكان المنتخب التونسي قد تفوق مساء امس على نظيره المغربي 3-صفر.

وفي مباراة ثانية لذات الجولة، فاز المنتخب الكامروني على نظيره المغربي 3-1.

وعلى ضوء نتائج الجولتين الاوليين يكون ترتيب المرحلة الأولى كالاتي:

منتخب ل ن

1 – مصر 2 6

2 – تونس 2 3

— الكامرون 2 3

4- المغرب 2 0

وفي ما يلي بقية البرنامج :

الاربعاء 31 اوت 2022

مصر – المغرب (س 16)

تونس – الكامرون (س 18)

الجمعة 2 سبتمبر 2022:

الدور نصف النهائي (الثاني ضد الثالث والاول ضد الرابع)

الاحد 4 سبتمبر 2022:

المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث

الدور النهائي