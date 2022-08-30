توننداكس يواصل نسقه التصاعدي في إقفال الثلاثاء



واصل توننداكس نسقا تصاعديا خلال حصّة، الثلاثاء، وزاد بنسبة 0،1 بالمائة واقفل عند مستوى 8012،5 نقطة مع تحسن في حجم المعاملات، مقارنة بحصّة أمس، الإثنين، بعد أن بلغت قيمة 5،5 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية.

وكان سهم البنك العربي لتونس الأفضل اداء خلال، الحصّة، واستحوذ على 0،700 مليون دينار وزادت قيمة السهم بنسبة 5،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 3،120 دينار.

وكان سهم إسمنت قرطاج من بين الأسهم الأكثر إرتفاعا وحركيّة وتطوّر سعره بنسبة 2،9 بالمائة (1،800 دينار) واستحوذ على مبادلات بحجم 734 ألف دينار أي حوالي 13 بالمائة من مجمل المعاملات للحصّة.

وتراجع في المقابل أداء سهم بي أيتش للإيجار المالي بنسبة 4،2 بالمائة (1،810 دينار)، دون أن يكون السهم محل تبادل. وشهد السهم اداء إيجابيا بنسبة 24،8 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وفقد البنك التجاري 4 بالمائة من قيمته (35،500 دينار) في ما قدّرت المبادلات على السهم بقيمة 279 ألف دينار.

وتحت تأثير عمليّات جني الأرباح، تراجع سعر البنك العربي الدولي لتونس بنسبة 0،5 بالمائة (73،600 دينار). وتصدّر السهم قائمة الأسهم الأكثر تبادلات خلال الحصّة بعد تحفيز معاملات بحجم 1 مليون دينار.