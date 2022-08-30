رئاسة الحكومة: الخميس القادم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي

– أفادت رئاسة الحكومة، بأن العمل بالتوقيت الشتوي سيُستأنف ابتداء من يوم الخميس القادم 1 سبتمبر 2022 ، وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 1710 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 ، والمتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي سيكون على النحو التالي:

– أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس : من الساعة الثامنة والنصف صباحا (8.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30) ، ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة والنصف (17.30).

– يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) ، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة والنصف (17.30).