سيدي بوزيد: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” و37 حالة شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، انه تم تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” و37 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45808 شخصا منها 1085 حالة وفاة و45831 حالة شفاء.

وتتوزع الحالات الجديدة على معتمديتي سيدي بوزيد الغربية (حالتين ) وسوق الجديد (5 حالات) ويقيم حاليا 3 مصابين بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاثنين حوالي 217339 شخصا والجرعة الثانية من التطعيم حوالي 121443 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18950 شخصا والجرعة الرابعة 838 شخصا، وبلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.