باريس سان جرمان يضم لاعب الوسط الاسباني رويس قادما من نابولي

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس من نابولي الايطالي بعقد لخمس سنوات.

وبات رويس خامس صفقة هذا الصيف لسان جرمان وسيعزز خط الوسط بعد وصول الثنائي البرتغالي فيتينيا وريناتو سانشيس.

وقضى صاحب الـ26 سنة أربعة مواسم مع نابولي وحقق معه كأس إيطاليا في العام 2020.

وأحرز لقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا لما دون 21 سنة في 2019 واختير أفضل لاعب في البطولة. وله 15 مباراة دولية مع المنتخب الاول.

وتخلى سان جرمان عن العديد من لاعبي الوسط هذا الصيف، بينهم الهولندي جورجينيو فينالدوم الى روما الايطالي والإسباني أندر هيريرا الى أتلتيك بلباو، في حين أن رحيل الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى جوفنتوس الايطالي بات وشيكًا.