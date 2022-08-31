هذا موعد عودة التزويد العادي بالسكر والقهوة والزيت

أكد المكلف بالاعلام لدى وزير التجارة محمد علي الفرشيشي ان 50 الف طن من مادة السكر قادمة من الجزائر و30 الف من الشراءات الاخرى ستصل تونس في غضون منتصف سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنّ مخازن الديوان التونسي للتجارة تتوفّر فيها الآن 7 آلاف طن من مادة السكر، و200 طن من مادة القهوة سيتم توزيعها على مختلف الجهات.

واعلن أن 5 الاف طن من مادة البن متواجدة الان باحد الموانئ التجارية بصدد استكمال الإجراءات للدخول الى السوق.

وبالنسبة لمادة الزيت النباتي، قال إن الوزارة تعمل على توفير 6 الاف طن حاليا إضافة إلى 18 الف طن اخرى ستصل خلال الشهر المقبل.