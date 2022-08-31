بورصة تونس تنهي مداولات الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1،2 بالمائة

واصلت السوق المالية نسقها الإيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 2ر1 بالمائة الى النقطة 3ر8107 مع تسجيل حجم معاملات بقيمة 5 ملايين دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم الشركة العصرية للخزف قائمة الارتفاعات ليتطور السهم بنسبة 5،9 بالمائة (0،900 د)، مسجلا حجم تداول ضعيف في حدود 258 ألف دينار.

وارتفع سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 4،4 بالمائة (18،800 د)، محققا حجم تداول بقيمة 167 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم ” سوتيماي” بنسبة 4،4 بالمائة ( 3،010 د) مع معاملات هزيلة بقيمة الف دينار، متبوعا بسهم ” حنبعل للإيجار المالي” الذي انخفض بنسبة 3،9 بالمائة (4،400 د)، مسجلا حجم تداول متواضع بقيمة 7 آلاف دينار.

واستأثر سهم شركة شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية” سبيديت” بأكبر حجم تداول، بقيمة 810 ألف دينار ما يعادل 16 بالمائة من حجم المداولات خلال الحصة، منهيا الحصة بسعر 7،900 د.