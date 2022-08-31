تونس: قيمة الـ 100 دينار تساوي حواليْ 60 دينارا

وفاة طفل إثر الاعتداء عليه بسكين

وزارة الصحة تسجل 74 إصابة بفيروس كورونا يوم 29 أوت 2022

سامي الطاهري: “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست شفّافة”

وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن قرار بلاده “العودة الفورية للنسق العادي لإسناد التأشيرة للتونسيين”

2022/08/31 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

– أكّد وزير الداخلية الفرنسي، “جيرالد دارمانان”، في مكالمة هاتفية أجراها معه وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، مساء اليوم الاربعاء، قرار بلاده الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.

وكانت المكالمة مناسبة استعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بين الوزارتين، ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلديْن. وقد “ثمنا الحركية القائمة بينهما”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

واتفق الوزيران على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبيْن في مُجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل موفى السنة الجارية.

وأشار البلاغ الى أن هذه المكالمة تأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أدّتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الجمهورية الفرنسية من 29 الى 31 أوت الحالي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn