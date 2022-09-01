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حجز أسلحة وذخيرة في بن قردان

2022/09/01 أهم الأخبار, المصدر, تونس, مجتمع


حجز ت وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب و الوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردان من ولاية مدنين ،فجر اليوم الخميس، كمية هامة من الأسلحة الحربية و الذخيرة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي بصفحته الرسمية بالفايسبوك بأن الكمية المحجوزة تتمثل في 11 بندقية نوع كلاشنكوف و14 مخزن ذخيرة و4400 إطلاقة عيار 7,62 .
وأكد أن العملية استباقية نفذت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .

وكان منطلق العملية نجاح الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في الكشف عن ارتباط نفرين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية ،وفق المصدر ذاته

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