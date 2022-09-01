البطولة الفرنسية – الجولة الخامسة: النتائج

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه تولوز (3 – صفر) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا وكليان مبابي والإسباني خوان بيرنات في الدقائق (37، 50، 90).

والفوز هو الرابع لباريس سان جيرمان ليحتفظ بصدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن لنس الذي حقق هو الآخر فوزا كبيرا على ضيفه لوريان بنتيجة (5 – 2) في الجولة نفسها.

في المقابل، مني تولوز بهزيمته الثانية تواليا مقابل تعادلين وفوز ليتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر في المسابقة وبفارق الأهداف عن كل من ستاد ريمس الرابع عشر، ونيس الخامس عشر، وموناكو السادس عشر.

وبجانب مباراة باريس سان جيرمان وتولوز، أقيمت مساء امس جميع مباريات الجولة الخامسة من المسابقة، وأسفرت عن فوز ستاد ريمس على مضيفه آنجيه (4 – 2)، وتروا على مضيفه موناكو بنفس النتيجة، ومونبلييه على ضيفه اجاكسيو (2 – صفر)، ولنس على ضيفه لوريان (5 – 2)، وليون على ضيفه أوكسير (2 – 1)، ونيس على مضيفه ليل بنفس النتيجة، ومرسيليا على ضيفه كليرمون فوت (1 – صفر) ، ورين على ستاد بريست (3 – 1)، وتعادل ستراسبورج وضيفه نانت (1 – 1).