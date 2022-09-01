كأس المانيا: بايرن ميونيخ يسحق فيكتوريا كولونيا بنتيجة 5-صفر

سحق بايرن ميونيخ بسهولة بتشكيلة من الصف الثاني مضيفه فيكتوريا كولونيا المنافس بالدرجة الثالثة 5-صفر امس الاربعاء ليتأهل للدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم.

وأجرى المدرب يوليان ناغلزمان سبعة تغييرات على الفريق الذي تعادل مع بروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت الماضي مع التركيز على مباراته في رابطة أبطال أوروبا على ملعب إنتر ميلان الأسبوع المقبل.

واحتاج فريقه إلى وقت للاستقرار، وحقق الوافد الجديد ريان خرافنبرخ تقدما مستحقا في الدقيقة 35 على الرغم من الأداء الجريء لأصحاب الأرض.

وأكد الشاب الفرنسي ماتيس تيل، الذي انضم أيضا للفريق هذا الموسم، مكانته كواحد من أكثر لاعبي أوروبا الواعدين عندما هز الشباك بعد مجهود فردي في نهاية الشوط الأول.

وجعل ساديو ماني، وافد جديد آخر، النتيجة 3-صفر في الدقيقة 53. وكاد تيل أن يسجل مرة اخرى عندما انفرد بحارس فيكتوريا الذي تصدى لمحاولة اللاعب البالغ عمره 17 عاما.

وسجل البديل جمال موسيالا الهدف الرابع من مدى قريب قبل أن يكمل البديل ليون جوريتسكا، بعد عودته من الإصابة، الخماسية.