مراقبة اقتصادية: رفع اكثر من 80 مخالفة في التجاوزات الاحتكارية والسعرية بعدد من المناطق الشعبية بتونس الكبرى

رفعت المصالح المركزية للمراقبة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، امس الاربعاء، 84 مخالفة اقتصادية منها 40 مخالفة في التجاوزات الاحتكارية والسعرية مع حجز 1,750 طن من مادة البطاطا و18 ألف بيضة ثبت ترويجها بأسعار انفرادية مشطة.

ونفذت مصالح المراقبة بوزارة التجارة، بالتنسيق مع الإدارات الجهوية بإقليم تونس الكبرى وبالتعاون مع المصالح الأمنية، سلسلة من عمليات المراقبة الإقليمية استهدفت مسالك توزيع الخضر والغلال ومنتجات الدواجن بالمناطق الشعبية بولايات تونس وأريانة وبن عروس، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة، الخميس .

وتأتي عمليات المراقبة مواصلة للبرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة والمجهودات المبذولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وفي إطار تنويع التدخلات الرقابية للتحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية بالتزامن مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية ودخول الفجوة الخريفية للإنتاج الفلاحي.

وتندرج هذه العمليات النوعية المشتركة في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى التشبيك الإقليمي للعمل الرقابي وتبادل الفرق الرقابية في كل الولايات ويتواصل تنفيذه بصفة مسترسلة لفرض السير الطبيعي للسوق والتحكم في نسق تطور الأسعار وشفافية المعاملات بها، وفق الوزارة.

وسيتم تباعا اتخاذ جملة من الإجراءات الترتيبية الضرورية لإسناد تنفيذ هذا البرنامج بما في ذلك تأطير أسعار وهوامش ربح المنتجات التي تسجل شططا في الأسعار وإحكام التصرف في المخزونات التعديلية بالتنسيق مع الهياكل القطاعية ذات الصلة، حسب المصدر ذاته

يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، دعا في لقاء له، امس الاربعاء، بوزير الداخليةـ توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، الى العمل في هذه المدة على بذل جهود أكبر في مقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وباقي الجهات المعنية.