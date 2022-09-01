البطولة الإيطالية: يوفنتوس يتغلب على سبيتسيا ونابولي يتعادل مع ليتشي

فاز يوفنتوس على ضيفه سبيتسيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما امس ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الإيطالية لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق الصربي دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة التاسعة، وأضاف البولوني اركاديوش ميليك الهدف الثاني (90+2).

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سبيتسيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وضمن ذات الجولة، تعادل نابولي (1-1) مع ليتشي الصاعد حديثا.

تقدم نابولي عن طريق المقدوني الشمالي إليف إلماس في الدقيقة (27)، وأدرك لورنتسو كولومبو التعادل لليتشي (31)، ليفشل نابولي في استعادة الصدارة، التي بقي عليها روما بـ 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الثاني.

وتعادل لاتسيو مع مضيفه سمبدوريا بهدف لكل فريق. وتقدم لاتسيو بواسطة تشيرو إيموبيلي في الدقيقة (21)، وأدرك مانولو غابياديني التعادل للاتسيو (90+2).

بهذه النتيجة، بات رصيد لاتسيو 8 نقاط في المركز السادس، وبفارق الأهداف عن ميلان الثالث، فيما بقي سمبدوريا في المركز الـ 17 بنقطتين.

وأرتقى أودينيزي إلى المركز التاسع بفوزه على فيورنتينا بهدف نظيف عن طريق البرتغالي بيتو جوميز (17).

كما تعادل إمبولي مع فيرونا بهدف لكل فريق. سجل هدف إمبولي اللاعب توماسو بالدانزي في الدقيقة (26)، وتعادل لفيرونا يحى كالون (69). بهذه النتيجة، رفع إمبولي رصيده إلى 3 نقاط بالمركز الـ14، وفيرونا إلى نقطتين بالمركز الـ 16.