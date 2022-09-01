لسعد اليعقوبي: “نحو تنفيذ جملة من التحرّكات الاحتجاجيّة خلال السنة القادمة”

أكّد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، انّ ظروف العودة المدرسية لا ترتق لعودة عادية في ظل ما اعتبره نقص فادح في الإطار التربوي والمدرسين.

وقال ان الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم بالحمامات الجنوبية ستتناول محورين هامين أبرزهما تدهور الوضعية المالية للأساتذة وتدهور مقدرتهم الشرائية، إضافة الى ظروف العودة المدرسية المتعلّقة بنقص الاطار التربوي.

وأضاف: “الوضعية المهنية والمادية للأساتذة لم يعد بالامكان السكوت عليها، وسيتمّ التوجّه نحو التحركات النضالية على مدار السنة الدراسية القادمة.”