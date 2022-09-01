سليانة: تعليق الإضراب العام الجهوي في قطاع الصحة المقرّر يوم 6 سبتمبر الجاري



أعلن الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، عبد الستار المناعي، اليوم الخميس، عن تعليق الإضراب العام الجهوي في قطاع الصحة المقرر يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك على هامش جلسة صلحية انعقدت اليوم بمقر ولاية سليانة تحت اشراف الوالي وليد العباسي وبحضور ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل ووفد من وزارة الصحة والمدير الجهة للصحة والمعتمدة الأولى.

وأضاف المناعي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم خلال الجلسة الاتفاق على عقد مجلس جهوي للصحة على مستوى الوزارة قبل موفى شهر سبتمر الجاري لتدارس الوضع الصحى بالجهة، إلى جانب إصلاح آلة المفراس المعطلة منذ 7 أشهر في الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أنه تمّ الاتّفاق كذلك على ضرورة تدعيم الجهة بأطباء الاختصاص وخاصة الاختصاصات الحياتية (نساء وتوليد وتخدير وانعاش)، فضلا عن تدعيم الجهة بإطارات شبه طبية وعملة وذلك بمجرد الحصول على ترخيص انتداب بالنسبة لهذه الخطط.

وأكد المناعي على حق المواطن في العلاج والصحة العمومية لا سيما في ظلّ غياب المؤسسات الصحية الخاصة بولاية سليانة.

يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة قد أعلن مؤخرا عن الدخول في اضراب عام قطاعي جهوي بجميع المؤسسات الصحية بولاية سليانة كامل يوم 6 سبتمر الجاري احتجاجا على تهميش القطاع الصحي بالجهة من قبل سلطة الاشراف.