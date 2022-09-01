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تواصل جهود البحث عن مفقودين في عمليّة هجرة غير نظامية أصيلي منطقة لابريش ببنزرت الجنوبية

2022/09/01 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع


أفاد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، اليوم الخميس، بأن مجهودات مختلف الأجهزة والهياكل داخل تونس وخارجها متواصلة للبحث عن مفقودين في عمليّة هجرة غير نظامية أصيلي منطقة لابريش ببنزرت الجنوبية و الذين غادروا المنطقة منذ يوم الجمعة الفارط وانقطعت كل اشكال الاتصال بهم.

وأكد الوالي، لدى استقباله اليوم بمقر الولاية عددا أفراد من أسر المفقودين،أن عمليات تمشيط دقيقة للسواحل التونسية من قبل أجهزة الحرس البحري وجيش البحر متواصلة إلى اليوم، علاوة على تفعيل كل الإجراءات الديبلوماسية بالتنسيق مع مصالح سفارات وقنصليات تونس بالخارج وعدد من النسيج المجتمعي الناشط بالخارج لتقصي أية معطيات حول مصير المفقودين.

وأكّد الدولة التونسية سخّرت مجمل الإمكانيات والطاقات المستوجبة في هذا الإطار، كما تعمل على متابعة ادق التفاصيل والمعلومات التي من شانها طمانة العائلات على مصير أبنائها.

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