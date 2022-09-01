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وزارة الاسرة والمراة تدعو رياض الاطفال الخاصة الى الانخراط في برنامج “دمج الاطفال ذوي طيف التوحد”

2022/09/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها الخميس، رياض الأطفال الخاصة إلى الانخراط في برنامج “دمج الأطفال ذوي طيف التوحد” بمعدل طفل أو طفلين كأقصى تقدير ضمن المؤسسة الواحدة عن طريق المندوبيّات الراجعة لها بالنظر أو عن طريق مصالح الإدارة العامة للطفولة بالوزارة.

وذكّرت الوزارة بأنها رصدت منحة مالية محفزة لخلاص المعلوم الشهري للأطفال ذوي طيف التوحد الذين يتم تسجيلهم برياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى وضع برنامج تكوين ومرافقة لفائدة الإطارات التربوية وصياغة دليل المربي للتعهد بالأطفال ذوي طيف التوحد وتقديم الدعم للأسر من خلال الإنصات والتوجيه والتوعية والتعهد.

ودعت الوزارة رياض الأطفال الخاصة الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج الى الحرص على تسوية وضعيتها الجبائية لتجنب ما من شأنه أن يعطل سير البرنامج وبالتالي عدم حصولها على مستحقاتها المالية في الآجال.

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