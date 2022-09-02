كولينا : حكم الفيديو المساعد من أكبر التغييرات في تاريخ كرة القدم

قال بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، إن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد”فار” يعد واحدة من أكبر التغييرات في تاريخ كرة القدم، منوها باستخدام تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستقام نهاية العام الحالي.

وفي تصريح له للموقع الرسمي لـ/فيفا/ أكد كولينا أنه بفضل التقنية الجديدة، سيتم اتخاذ القرارات بشكل أسرع، وهو ما يقلل الوقت المطلوب للتحقق مما إذا تم تسجيل الهدف بصورة صحيحة أم لا، وسيحصل حكام الفيديو بشكل تلقائي على اللقطات الخاصة بكل حالة تسلل، وسيتم بث شرح بصري على شاشة التلفزيون والشاشة في الملعب للجمهور لمنح الجماهير فهما أكبر للقرارات المتخذة.

وأكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن حوالي 100 اتحاد وطني وجهة منظمة لبطولات تستخدم تقنية الـفار أو على وشك استخدامها، حيث أصبحت التقنية عالمية أكثر وأكثر.

وقال :” قطعنا شوطا طويلا خلال ست سنوات، ونحن فخورون للغاية بالعمل الذي يقوم به الـ/فيفا/ من أجل تطبيق تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو”.

وأضاف كولينا :” لقد حققت تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو نجاحا هائلا في روسيا 2018، إلا أننا لم نستكن للنجاحات منذ عام 2018، فقد شكلت تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو أحد أكبر التغييرات في تاريخ كرة القدم، ولهذا من المفهوم أن يتطلب الأمر بعض الوقت بالنسبة للناس كي يستوعبوا ماهيتها ويقدروا قيمتها”.