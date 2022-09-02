هكذا سيكون الطقس اليوم

إبراهيم بودربالة يكشف حقيقة إقتراح إسمه لمنصب وزاري

توفيق شرف الدّين: “نقابي أمني أعطى تعليماته لزملائه بالانسحاب خلال تمركزهم”

أوّل تعليق لوزير الدّاخليّة على عمليّة حجز أسلحة كلاشينكوف وذخيرة ببن قردان

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن عن مواعيد مسابقاته

2022/09/02 أخبار, المصدر, رياضة

امس عن مواعيد البطولات الرياضية التي سينظمها بداية من سبتمبر الحالي حتى جانفي 2023.

واختار ال”كاف” يوم 10 سبتمبر الجاري موعدا لإقامة مباراة ال”سوبر” الإفريقي والتي ستجمع بين فريقي الوداد المغربي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي الحاصل على كأس الاتحاد الإفريقي.

وذكر /كاف/ أن قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي 2023 ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل في مصر لكنه لم يحدد اليوم بعد.

كما حدد أيضا موعد قرعة دور الـ32 لملحق بطولة كأس الاتحاد الإفريقي والتي ستقام يوم 18 أكتوبر المقبل، حيث يقام هذا الدور مع الخاسر من دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي للبطولتين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف /الكاف/ أن بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ستقام في الجزائر ابتداء من 13 جانفي وحتى الرابع من فيفري2023.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn