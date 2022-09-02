سليانة: رفع 462 مخالفة إقتصادية إثر 7470 عملية تفقد خلال الأشهر الثلاث المنقضية

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسليانة 462 مخالفة إقتصادية خلال 7470 عملية تفقد وذلك في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 31 أوت المنقضيين، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للتجارة بسليانة، قيس اليزيدي،.

وأضاف، في تصريح لـ”وات”، على هامش جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد المنعقدة بمقر الولاية، أن الفرق المذكورة حجزت خلال نفس الفترة 408 لترات من الزيت، و11.9 طنا من الفرينة، و25 طنا من الدجاج، و65 كغ من السكر و300 علبة تبغ، و30 طنا من الإسمنت.

وقال اليزيدي إن التزويد خلال الأشهر الثلاثة المنقضية شهد نسقا عاديا حيث لم يتم تسجيل أي نقص في اللحوم الحمراء، في المقابل تم تسجيل نقص في التزويد بالدجاج الجاهز للطبخ و”الإسكالوب”.

وأشار إلى تمكين تجار الجملة بالجهة من 342 ألفا و444 لترا من الزيت النباتي المدعّم متأتية من وحدة تعليب الزيت ببوعرادة ووحدات التعليب بالولايات المجاورة، في إنتظار تمكين وحدة التعليب ببوعرادة بكميات إضافية، فضلا عن تمكين فرع الديوان التونسي للتجارة بمكثر، خلال شهر جويلية المنقضي، من 570 طنا من السكر تم استهلاك 397 طن منها وتبقى مخزون 173 طنا، وتمكينه خلال شهر أوت الماضي بالكميات اللازمة مع مخزون متبق لغاية آخر أوت قدر بـ200 طن.

وفي ما يتعلق بمستلزمات العودة المدرسية، تم تزويد الفرع الجهوي البيداغوجي بـ234 ألف و260 نسخة من الكتب المدرسية من حصّة مخصّصة للجهة قدرت بـ231 ألف و60 نسخة أي بنسبة تقدم في التزوّد بلغت 101 بالمائة، مع تسجيل نقص لثلاثة عناوين لمستويات الثانية والثالثة والرابعة ثانوي اختصاص إقتصاد وتصرف، والتي من المنتظر أن تصل للجهة مطلع الأسبوع القادم، وفق ذات المصدر.

وأكد أن فرق المراقبة الإقتصادية ستعمل بالإشتراك مع المصالح المعنية خلال الفترة القادمة على متابعة حسن تزود الجهة بجميع المواد الإستهلاكية والمواد المدعمة، إلى جانب برمجة عمليات مراقبة لقطاع المكتبات والمتدخلين في مستلزمات العودة المدرسية.