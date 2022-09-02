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هذا ما قرّرته وزارة الداخليّة بخصوص اعتداء نقابيّين أمنيّين على أعوان وزارة الداخليّة

2022/09/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، فتح تحقيق في اعتداء عدد من النقابيين الأمنيين على زملاءهم من وزارة الداخلية أثناء محاولة رفع خيمة اعتصام في صفاقس.

وأكدت الوزارة، خلال نقطة اعلامية، تعرض أحد الأمنيين لاصابة على مستوى الرأس وأخرى على مستوى الكتف، اثر تدافع بين العناصر الأمنية للوزارة والنقابيين المعتصمين بصفاقس.

كما شددت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي، على ان الوزارة ستتمسك بالتتبعات العدلية في حق كل مخالف للقانون من الطرف النقابي الأمني، مضيفة: “القضاء سيكون هو الفيصل في ما حدث”.

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