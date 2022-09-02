بايرن ميونخ يعترف بتفاوضه مع كريستيانو رونالدو



صرح المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم حسن صالح حميديتش أن النادي تفاوض بالفعل مع خورخي مينديز وكيل أعمال الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على ضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية قبل أن يعدل البايرن عن الفكرة.

وكان كريستيانو رونالدو صاحب (37 عاما) يبحث عن ناد آخر ينتقل إليه لرغبته الشديدة في المشاركة في رابطة أبطال أوروبا بعد فشل “الشياطين الحمر” في التأهل إلى المنافسة هذا الموسم.

وكان نادي بايرن ميونخ واحدا من الفرق التي تفاوض خورخي مينديز معها للحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبهذا الخصوص صرح حسن صالح حميديتش في حديث خص به شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألمانية قائلاً: “هل النادي أجرى محادثات مع وكيل أعمال كريستيانو رونالدو؟ نعم حدث ذلك, إنه لاعب كبير بشكل لا يصدق, نجم ترك بصمته في عالم كرة القدم بالسنوات الأخيرة”.

وأضاف ” لم يكن خيارا لنا لأننا كنا نقوم بأشياء أخرى .. لكن هذا لا يعني أننا نشعر بالأسف تجاهه لأنه لاعب كرة قدم رائع حقق إنجازات عظيمة في السنوات الأخيرة “.