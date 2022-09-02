زغوان: رفع 111مخالفة اقتصادية إثر 509 زيارات تفقد ميدانية خلال شهر أوت المنقضي

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية بزغوان، خلال شهر أوت المنقضي، 509 زيارات تفقد ميدانية خلال حملات فردية ومشتركة شملت الأسواق الأسبوعية ومختلف الفضاءات والمحلات التجارية بالجهة، تمكّنت خلالها من رفع 111 مخالفة اقتصادية منها 64 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و24 في قطاع الخضر والغلال، و7 في قطاع الدواجن و5 شملت المواد المدرسية ومخالفتين في قطاع المخابز، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد

وأوضح زيد، في تصريح لـ”وات”، أن المخالفات المسجّلة تعلّقت بعدم إشهار الأسعار، والترفيع فيها، والبيع المشروط، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وبيع بضاعة مجهولة المصدر.

وذكر أن ولاية زغوان أدرجت ضمن الولايات التي ستشملها الحملات الإقليمية التي دعت لها سلطة الإشراف وذلك لتعزيز مجهودات الجهة في مقاومة الاحتكار والتصدي لكافة أنواع المضاربة والرفع في الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على نقاط الخزن ونقلها وضمان انسيابية السلع، لافتا إلى أن هذه الحملات ستتدعم بحملات جهوية مشتركة لنفس الغرض.