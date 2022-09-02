ضبط كميّة من الكوكايين بقيمة 800 ألف دينار في بطن أجنبيّين

ألقى أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية القبض على امرأة وشاب برازيليين قدما من فرنسا وبحوزتهما كيلوغرامين من الكوكايين يشتبه في أنّهما كانا ينويان تسليمها الى مروّج مخدرات بتونس وقدرت قيمة المحجوز بأكثر من 800 ألف دينار.

وجاء في محاضر البحث أن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي اشتبهوا أول أمس في أمر شاب وامرأة يحملان الجنسية البرازيلية قدما من فرنسا لتتم احالتهما على أنظار الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات حيث تم اخضاعهما للفحص بالأشعة ليتين أنهما ابتلعا أجساما مشبوهة وبالمزيد من التحريات تبين انهما ابتلعا حوالي 180 كبسولة مملوءة بمخدر الكوكايين تزن في جملتها حوالي كيلوغرامين وتقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف دينار.

ووفق موزاييك أف أم فإنه بالتحري مع المشتبه بهما أفادا أنهما كانا ينويان نقل كمية الكوكايين الى مروّج مخدرات تونسي ضبطا معه موعدا للقائه بأحد النزل وتجري الابحاث حثيثة للكشف عنه وتقديمه للعدالة فيما تقرر الاحتفاظ بالبرازيليين على ذمة البحث.