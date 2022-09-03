المنستير: حالة وفاة و5 إصابات إضافية بفيروس كورونا المستجد

ارتفع العدد الجملي لضحايا فيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير، إلى 1175 حالة وفاة، بعد التصريح بحالة وفاة إضافية بتاريخ 31 أوت 2022 بمعتمدية قصيبة المديوني، وفق ما أفادت به اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للصحة.

وتطور العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وإلى غاية 31 أوت الماضي، إلى 65 ألفا و917 إصابة، من بينها 5 إصابات إضافية مصرح بها بتاريخ 31 أوت 2022.

وبلغ عدد الحالات النشطة بالجهة الصحية بالمنستير 145 حالة نشطة إلى حدّ 31 أوت 2022، من بينها 7 حالات مصابة بفيروس كورونا مقيمة بالمستشفيات العمومية بالجهة، منها حالتان في قسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، حسب ذات المصدر.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير تراجعا ملحوظا لنسبة الاختطار إلى الضعيفة مسجلة 11 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة وإلى غاية 31 أوت 2022.