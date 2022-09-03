منوبة: مسيرة احتجاجية تجوب شوارع دوار هيشر ليلا على خلفية عدد من المطالب الاجتماعية

خرج مساء اليوم الجمعة عدد من مواطني معتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة، وأعضاء “تنسيقية المفروزين اجتماعيا” بالمنطقة، في مسيرة جابت شوارع المنطقة، على خلفية عدد من المطالب الاجتماعية، في مقدمتها التشغيل، وتوفير موارد الرزق، ووقف التدهور المتزايد للمقدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، وتطوير وتحسين الخدمات العمومية المسداة للمواطنين، لا سيما في مجالي النقل والرعاية الصحية.

وقد رفع المحتجون، وسط حضور أمني، ووفق ما نقلته أشرطة فيديو مباشرة ومسجلة تم بثها على الانترنيت، شعارات، على غرار “شغل حرية كرامة وطنية”، منددين بتواصل غلاء المعيشة، ومنادين بضرورة توفير الشغل والتنمية بمنطقتهم التي وصفوها ب”المهمشة”، وإنقاذ الفئات الضعيفة التي تدهورت مقدرتها الشرائية جراء ارتفاع الأسعار.

وأفاد منسق هذا التحرك الاجتماعي، علي بوزوزية، في تصريح لـ”وات”، بأن “المسيرة تأتي على خلفية عدم تحقيق عدد من المطالب الاجتماعية المتعلقة بإسناد رخص التبغ وموارد الرزق وتحسين المساكن الاجتماعية، والإعانات المدرسية، ومن أجل طلب رئيسي للقاء وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة”.

وقد تضمنت لائحة أصدرتها التنسيقية في سياق تحركاتها، وبمناسبة المسيرة الاحتجاجية لليلة الجمعة، وتلقت “وات” نسخة منها، جملة من المطالب ذات الصلة بتحسين ظروف العيش وتطوير الخدمات العمومية المقدمة لمواطني المنطقة، من ذلك المطالبة بتوفيرمزيد رخص النقل الجماعي، واعتماد التمييز الإيجابي، بفتح خط نقل دوار هيشر سليمان كاهية ودوارهيشر الشرقية باريانة، مع تسوية وضعية الأشخاص المعنيين بتلك الرخص وتنفيذ الاتفاق الحاصل في الغرض.

كما طالب المحتجون، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة من أجل إعادة توزيع السكان على الوحدات الصحية وتخفيف الضغط على مركز رعاية الصحة الأساسية بالنسيم، وتوفير الأدوية المفقودة الخاصة بالأمراض المزمنة، مع تمكين أبناء المنطقة من مقاسم فلاحية لاستغلالها وتخفيف حدة البطالة.

يشار إلى أن التحركات الاجتماعية للمفروزين اجتماعيا، انطلقت بالمنطقة منذ 17 ديسمبر 2018 للمطالبة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وبقية الفئات وتوفير التنمية ومنح رخص النقل الجماعي وتوفير النقل العمومي ومضاعفة عدد بطاقات العلاج ومنح العائلات المعوزة.