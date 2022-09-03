هويات الإرهابيين الثلاثة الذين قضوا اليوم الجمعة في عملية جبل السلوم

كشفت وزارة الداخلية عن أسماء الإرهابيين الثلاثة الذين قضوا، صباح اليوم الجمعة في عملية أمنية عسكرية بمرتفعات جبل السلوم (ولاية القصرين)، وهم حافظ الرحيمي وبهاء السعيدي وصابر الطاهري، مشيرة إلى أنهم قيادات بارزة في تنظيم “أجناد الخلافة” الإرهابي.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، أثناء ندوة صحفية عقدتها الوزارة ظهر اليوم الجمعة بمقرها بالعاصمة، أن القضاء على الإرهابيين المذكورين تم بفضل مجهودات وحدات مشتركة من الجيش والحرس والأمن في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم دون أن يتم تسجيل أي إصابات في صفوف الوحدات المتدخلة.

وأضافت الخليفي أن هذه العملية أسفرت أيضا عن محاصرة إرهابي آخر يجري التعامل معه، كما يجري تعقب بعض العناصر الإرهابية الأخرى.

وكانت كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني قد أعلنتا في بلاغين منفصلين عن تنفيد عملية أمنية وعسكرية مشتركة ناجحة بمرتفعات جبل السلوم (ولاية القصرين) وذلك على إثر عمليّة أمنيّة استباقية تخللها رصد ومتابعة ميدانيّة، وأضافتا أن العمليات ما تزال جارية لتعقب ما تبقّى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور.