وزارة التربية: إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي

اعلنت وزارة التربية اليوم الاحد، عن اعادة فتح باب التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2022/2023 بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الاساسي، وذلك بداية من يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 على الساعة منتصف النهار وإلى غاية يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، أولياء تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد، مواليد 2016 ومواليد 2013-2014-2015 الذين تخلّفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب المبادرة بالتسجيل وذلك عبر الموقع https://primaire.education.tn.

كما دعت كافة أولياء تلاميذ السنة الأولى الجدد إلى دفع معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز *181#