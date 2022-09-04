النقابات الأساسية بالاذاعة التونسية تدعو الى اصدار الأمر المتعلق بتنقيح النظام الأساسي للمؤسسة

طالبت النقابات الأساسية لمؤسسة الاذاعة التونسية جهويا ومركزيا، في بيان أصدرته أمس السبت، بالتعجيل باصدار الأمر الخاص بتنقيح النظام الأساسي لمؤسسة الاذاعة التونسية، الممضى في اتفاق 28 جوان 2021.

ودعت النقابات الأساسية، في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماع باشراف قسم الاعلام والنشر بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للاعلام، الى الشروع في وضع برنامج اصلاح شامل وتشاركي صلب المؤسسة.

وأكدت على ضرورة ايجاد حلول سريعة لمجابهة غياب المعدات التقنية والامكانيات اللوجستية ونقص الموارد البشرية بكل الاذاعات، فضلا عن تطبيق جميع الاتفاقيات السابقة.

كما دعت النقابات الاساسية الادارة العامة للمؤسسة، الى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول، معربة عن استعدادها لخوض كل اشكال التحركات من أجل نيل الحقوق المشروعة، بما في ذلك اقرار الاضراب العام بالمؤسسة.