إنقاذ 9 مهاجرين غير نظاميين من أبناء قابس بعد غرق مركبهم على بعد 40 ميلا

أنقذ بحارة من غنوش ، خلال الليلة الفاصلة بين السبت إلى الأحد، 8 شبان كانوا يحاولون اجتياز الحدود خلسة بعد أن غرق المركب الذي يقلهم في رحلة هجرة غير نظامية ،على بعد 40 ميلا من ميناء قابس. كما تمكن أعوان الميناء من إنقاذ شخص تاسع كان على متن نفس المركب.

وبحسب تصريح أدلى به البحارة إلى وسائل إعلام محلية، فقد أفاد الشباب الذين تم انقاذهم أن المركب كان على متنه 18 مهاجرا غير نظامي من بينهم فتاتين. وأشار البحارة إلى أن سبعة من الشباب الذين تم إنقاذهم هم في حالة جيدة فيما تتطلب الوضعية الصحية للشخص الثامن ، الرعاية الطبية.

ومن جهته أفاد مصدر مسؤول بالميناء التجاري بقابس مراسل ” وات”، بأن أعوان هذا الميناء قد تمكنوا من إنقاذ شخص آخر من بين الأشخاص الذين كانوا عى متن المركب المنكوب.

ويشار إلى أن المعطيات حول بقية الأشخاص الذين كانوا على متن المركب المنكوب لاتزال متضاربة، علما وأن الحرس البحري قد سارع بالبحث عنهم لانقاذهم.