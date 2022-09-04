كاس تونس – النادي الصفاقسي يطيح بالنادي الافريقي ويضرب موعدا مع مستقبل المرسى في النهائي

قاد فارس ناجي فريقه النادي الصفاقسي حامل اللقب الى التاهل الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم (نسخة فرحات حشاد) بتسجيله هدف الفوز 2-1 امام النادي الافريقي في المباراة التي اقيمت مساء الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الدور نصف النهائي.

وبادر النادي الافريقي بافتتاح التسجيل عن طريق زهير الذوادي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء لكن الموريتاني اسماعيل دياكيتي ادرك التعادل للنادي الصفاقسي في الدقيقة 82. واستمر التعادل بين الفريقين الى غاية انتهاء الوقت القانوني ليتم الاحتكام الى حصتين اضافيتين تمكن خلالها فريق عاصمة الجنوب من حسم ورقة الترشح بفضل هدف فارس ناجي القاتل في الدقيقة 120 زائد 2 من تسديدة قوية من خارج المنطقة باغتت الحارس سيف الدين الشرفي.

والتحق النادي الصفاقسي في الدور النهائي بمستقبل المرسى (الرابطة المحترفة الثانية) الذي كان تاهل يوم الجمعة الفارط على حساب اتحاد بنقردان 1-صفر.

وسيخوض النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى الدور النهائي لكاس تونس للمرة الرابعة عشرة في تاريخهما علما وان فريق عاصمة الجنوب احرز اللقب في 6 مناسبات اخرها 2021 في حين توج فريق الصفصاف بالاميرة 5 مرات اخرها 1994.

وسيقام الدور النهائي يوم 10 سبتمبر الجاري على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة السادسة مساء.