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بطولة امريكا المفتوحة للتنس : انس جابر الى دور الثمانية بفوزها على الروسية فيرونيكا كودارميتوفا

2022/09/05 أهم الأخبار, تونس, رياضة

تاهلت لاعبة التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة امريكا المفتوحة للتنس “فلاشينغ ميدوز”، رابع البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بتغلبها فجر الاثنين على الروسية فيرونيكا كودارميتوفا المصنفة 18 عالميا بنتيجة 7-6 و6-4.

وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي الاسترالية اليا تومليانوفيتش المصنفة 46 عالميا التي ازاحت، من جهتها، الروسية ليودميلا سامسونوفا 2-صفر (7-6 و6-4).

وكانت انس جابر تغلبت في الدور الثالث على الامريكية شلبي روجرز المصنفة 31 عالميا 2-1(4-6 و 6-4 و6-3) وفي الدور الثاني على الامريكية اليزابات ماندليك المصنفة 144 عالميا 2-صفر (7-5 و6-2) وفي الدور الاول على الامريكية ماديسون برينغل المصنفة 66 عالميا 2-صفر (7-5 و 6-2).

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