ليبيا.. منع برلمانيين من مغادرة طرابلس إلى بنغازي..

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع، نظرا لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، حيث كانت ستنعقد الجلسة.

وقال بليحق، في بيان صدر الاثنين، إن النواب منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا في بنغازي.

ومنعت المجموعات المسلحة في مطار معيتيقة 38 عضوا بالبرلمان من المغادرة إلى بنغازي، حسب مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأوقفت تلك القوات، التابعة للحكومة منتهية الولاية، النواب، ومن بينهم النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، دون إبداء أسباب، وفق المصادر.

وكان من المقرر أن يرأس النويري جلسة اليوم، في ظل وجود رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خارج البلاد.

وخصصت تلك الجلسة للنظر في تعيين رئيس للمحكمة العليا خلفا لـ”محمد الحافي”، حيث سبق أن حصل على تزكية بتعيين عبد الله أبو رزيزة في هذا المنصب.

وتضمنت أجندة الجلسة أيضا مناقشة التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، فيما يتعلق بمفاوضات المسار الدستوري والوصول لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وأيضا الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا.

وكالات