البريد يتيح خدمة التسجيل المدرسي عن بعد عبر حزمة بطاقاته الالكترونية أو عبر المحافظ الرقمية المجانية

أعلن البريد التونسي انه بامكان تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2023/2022، عبر موقع وزارة التربية “ايدينات” باستعمال مختلف وسائل الدفع الإلكتروني او المحافظ الرقمية ” والات”.

وبين البريد التونسي انه يمكن استخدام بطاقة دينار البريد بمختلف انواعها في حين يمكن لمن لا تتوفر لديهم بطاقات دفع الكتروني من الحصول وبصفة مجانية على محافظ رقمية “والات ” يوفرها البريد التونسي بكافة الشبكة التجارية لمكاتب البريد.

وتعتبر المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي مؤمنة وسهلة الاستعمال وتمكن التلاميذ من خلاص معاليم الترسيم ومعاليم الخدمات الأخرى لوزارة التربية والتسجيل للامتحانات الوطنية وخدمات المطعم المدرسي.

ويمكن استخدامها لخلاص الخدمات والمشتريات عبر مختلف قنوات الدفع الالكتروني التي يوفرها البريد التونسي على غرار انترنات وتطبيقات الهاتف جوال في حدود الرصيد المتوفر.