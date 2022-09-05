رمضان بن عمر يفجرها: شخصيات معروفة وراء ”الحرقة” إلى صربيا والدولة تغطّ في النوم..

اكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 أنّ شخصيات أصبحت معروفة ولها شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراء عمليات الحرقة الى صربيا في غياب أيّ تدخل من الدولة وتجاهل تام لهذه الموجة.

وقال بن عمر في تصريح لاذاعة موزاييك أن “الأرقام التقريبية تؤكّد أن 5600 تونسيا هاجروا عبر هذا الخط لكن الأكيد أن العدد أكبر بكثير” مضيفا “هناك شبكات متعددة الجنسيات تنظم رحلات جويّة تنطلق من تونس إلى تركيا ومنها إلى صربيا مع توفير كل الضمانات ويمكن دفع المبلغ المالي المتفق عليه في أي بلد أجنبي”.

وتابع بن عمر “أبناؤنا يسافرون إلى تركيا بجواز سفر تونسي يتركونه هناك مع الاتفاق على استرجاعه فيما بعد لكن أمام العدد الكبير من المجتازين تتكدس هذه الجوازات لتصبح وسيلة للابتزاز لهذا وزارة الخارجية مطالبة بالتحرك لاسترجاع هذه الجوازات حتى لا يتم استغلالها لمآرب أخرى”.