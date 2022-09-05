استعدادات هيئة الانتخابات للانتخبات التشريعية المقبلة محور لقاء رئيس الدولة بفاروق بوعسكر

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، “استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب”.

ووجاء في البلاغ “ان رئيس الجمهورية اكد أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد

مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا بإسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.”

ووفق الفصل 60 من نص الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في استفتاء جويلية الماضي، وختم ونشر في اوت المنقضي ، يتم انتخاب اعضاء هذا المجلس انتخابا عاما حرامباشرا سريا لمدة 5 سنوات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.