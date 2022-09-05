بورصة: تطوّر إجمالي عائدات الشركات المدرجة خلال النصف الأوّل من سنة 2022 بنسبة 14،3 بالمائة

تطوّر إجمالي عائدات الشركات المدرجة في بورصة تونس، خلال السداسي الأوّل من سنة 2022، بنسبة 14،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتبلغ قيمتها 11 مليار دينار مقابل 9،7 مليار دينار، بحسب مذكرة حول تطوّر مؤشرات النشاط للشركات المدرجة للسداسي الأوّل من 2022″ تولت نشرها بورصة تونس، الإثنين.

وتمكنت 81 بالمائة من الشركات، التّي قامت بالفصاح المالي للثلاثي الثاني من 2022، أي 62 شركة من أصل 77 شركة مدرجة، من تحسين عائداتها مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وتمكّنت الشركات 20 المكوّنة لمؤشر “توننداكس 20” من تحقيق عائدات بقيمة 7،1 مليار دينار (ما يعادل 64 بالمائة من إجمالي العائدات) أي بارتفاع بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

تطوّر العائدات حسب القطاع

وبالنسبة للقطاع المالي توصلت البنوك 12 المدرجة من تحقيق ناتج بنكي صاف بقيمة 3000 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2022 مقابل 2654 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية أي بارتفاع بنسبة 13 بالمائة.

وزاد إجمالي العائدات الصافية ل7 شركات مدرجة تنشط في مجال اليإجار المالي بنسبة 4،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 235 مليون دينار مقابل 226 مليون دينار.

وشهدت شركات التأمين 5 المدرجة زيادة في مجمل المنح المسندة لتبلغ مستوى 672 مليون دينار مقابل 590 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 14 بالمائة.

وتمكن القطاع المالي، الذّي يشمل 27 مؤسسة مدرجة، من تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 3931 مليون دينار مقابل 3492 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 12،6 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بموّاد الاستهلاك فقد زادت إجمالي عائدات المجموعات الثلاث الكبرى الناشطة في مجال الصناعات الغذائية (بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 13،8 بالمائة لتتحول قيمتها من 2556 مليون دينار إلى 2909 مليون دينار. وضمن القطاع ذاته عرف وكلاء السيّارات الأربعة، إلى حدود 30 جوان 2022، تراجعا في الاداء بنسبة 15،1 بالمائة لتصل قيمة عائدات هذه الشركات إلى 492 مليون دينار مقابل 580 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من سنة 2021.

وفي ما يتعلّق بالخدمات الموجهة للمستهلك شهد رقم الأعمال الإجمالي لأكبر علامتي توزيع مدرجين في بورصة تونس (مونوبري والمغازة العامّة) تراجعا بنسبة 3،6 بالمائة ليبلغ مستوى 712 مليون دينار مقابل 739 مليون دينار في 2021.

وتمكنت مجمل القطاعات التسعة من تحقيق أداء إيجابي وشهد قطاع الموّاد الأساسيّة أهم زيادة في حدود 47،2 بالمائة متبوعة بقطاع الصحّة بنسبة 17،2 بالمائة.

وفي ما يخصّ القطاعات الفرعيّة فقد تمكن 11 قطاعا من تحقيق أداء إيجابي. وعاد أهم ارتفاع إلى القطاعات الفرعية السفر والترفيه، بنسبة 176،5 بالمائة، متبوعا بالموّاد الأوّليّة، بنسبة 49 بالمائة، والكيمياء، بنسبة 45،6 بالمائة.

وشمل الاداء السلبي فقط قطاع فرعي وحيد ويتعلّق الأمر بنشاط التوزيع بنسبة 6،5 بالمائة.

تطوّر العائدات بالنسبة للشركات

أرفع زيادة في العائدات كانت من نصيب السكنى (232 بالمائة) والخطوط التونسيّة (176 بالمائة) والشركة التونسيّة للسيّارات (175 بالمائة) والصناعات الكيميائية للفليور (65 بالمائة) والشركة التونسية لصناعة الورق (56 بالمائة) وأوفيس بلاست (53 بالمائة).

في المقابل فإن أهم تراجع في العائدات فقد عرفته إلكتروستار (92 بالمائة) والشبكة التونسيّة للسيّارات والخدمات (48،3 بالمائة) ونيوبادي لاين (26،5 بالمائة) والشركة التونسيّة للصناعات الصيدلية (24،5 بالمائة) واسمنت بنزرت (23 بالمائة).