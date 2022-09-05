توننداكس ينهي حصة الاثنين على ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة وسط تداولات ناهزت 8ر9 مليون دينار

ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، عند الاغلاق، بنسبة 1ر0 بالمائة مدركا مستوى 56ر8113 نقطة وسط تداولات في حدود 8ر9 مليون دينار وفق “التونسية للاوراق المالية”.

وتعززت تداولات السوق بفضل تداول كتلة أسهم تعود الى تأمينات مغاربية بقيمة 3ر3 مليون دينار علما وان سهم الشركة أنهى الجلسة عند سعر 900ر56 دينار.

وتصدر سهم بي هاش بنك قائمة الارتفاعات بنسبة 4ر4 بالمائة ليقفل عند مستوى 990ر13 دينار في حين ارتفع سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 3ر4 بالمائة مدركا مستوى 060ر5 دينار.

وتراجع سهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 3ر4 بالمائة ليقفل عند مستوى 440ر4 دينار في حين تراجع سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 1ر4 بالمائة ليقفل عند سعر 940ر0 دينار.