نحو الزيادة في أسعار الطماطم المعلبة..#خبر_عاجل

الكراس المدعم مفقود..وأزمة منتظرة بالنسبة للكراس الرفيع..

هكذا سيكون الطقس اليوم

بطولة امريكا المفتوحة للتنس : انس جابر الى دور الثمانية بفوزها على الروسية فيرونيكا كودارميتوفا

توننداكس ينهي حصة الاثنين على ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة وسط تداولات ناهزت 8ر9 مليون دينار

2022/09/05 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، عند الاغلاق، بنسبة 1ر0 بالمائة مدركا مستوى 56ر8113 نقطة وسط تداولات في حدود 8ر9 مليون دينار وفق “التونسية للاوراق المالية”.

وتعززت تداولات السوق بفضل تداول كتلة أسهم تعود الى تأمينات مغاربية بقيمة 3ر3 مليون دينار علما وان سهم الشركة أنهى الجلسة عند سعر 900ر56 دينار.

وتصدر سهم بي هاش بنك قائمة الارتفاعات بنسبة 4ر4 بالمائة ليقفل عند مستوى 990ر13 دينار في حين ارتفع سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 3ر4 بالمائة مدركا مستوى 060ر5 دينار.

وتراجع سهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 3ر4 بالمائة ليقفل عند مستوى 440ر4 دينار في حين تراجع سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 1ر4 بالمائة ليقفل عند سعر 940ر0 دينار.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn