تونس ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

تحلّ تونس ضيف شرف على معرض الرّياض الدّولي للكتاب الذي سيقام من يوم 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022.

ويأتي هذا الاختيار وفق وزارة الشؤون الثقافية، المشرفة على تنظيم هذه المشاركة، دعما للتعاون الثقافي بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وحرصا على مزيد تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلديْن في شتى المجالات.

وتتمثّل المشاركة التونسية بحسب بلاغ صادر مساء اليوم عن الوزارة، في جملة من المحطّات الهامة التي سيؤمّنها الوفد الذي سينتقل إلى الرياض في موفّى هذا الشهر، حيث سينتظم بالمناسبة لقاء حول الرّواية التونسية، إلى جانب أمسية شعرية، ويدير هذه اللقاءات مختصون من أكاديميّين وأدباء وشعراء وناقدين.

كما سيتمّ خلال فعاليات المعرض تقديم ندوة حول قضايا الترجمة إلى جانب لقاء حول تجربة مسرح تونس المعاصر وندوة أخرى بعنوان”مائة سنة سينما في تونس”.

وتسجّل تونس حضورها أيضا بفقرات مستقلّة ضمن البرنامج العام للمعرض ومنها ندوة “الفكر التنويري التونسي وأثره في الثقافة العربية” ولقاء عن “التراث والثقافة والتنمية المستدامة” وآخر عن “التراث الثقافي غير المادي” وعن التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ويؤمّن الجانب الموسيقي في هذا المعرض الفنان زياد غرسة رفقة عازفين حيث سيقدمون خلال أمسية مختارات موسيقية من المالوف التونسي.

وفي إطار فعاليات الصّالون الثقافي التونسي تنتظم جلسة حوارية تحت عنوان “النساء مبدعات ومنتجات للمعرفة” بمشاركة النساء المشاركات في الوفد التونسي، إلى جانب ندوة حول “الكتاب في زمن الرّقمنة” وتقديم مؤلّف “أنطولوجيا الشعر السعودي المعاصر” لمعز ماجد.

ويطرح الصّالون أيضا ضمن لقاءات للنقاش: “القصّة القصيرة سؤال اليوم عن المواجهة” و”المالوف التونسي” موروث عربي أم نتاج مع الآخر؟”.