قفصة: إنطلاق حملة خاصّة بتلقيح الأطفال ضد فيروس “كورونا”

إنطلقت، أمس الإثنين، بمراكز التلقيح القارّة ضدّ فيروس “كوفيد 19″ بولاية قفصة، حملة خاصة بتلقيح الأطفال ضدّ هذا الوباء، وذلك تزامنا مع العودة المدرسية، وضمن حملة وطنية أطلقتها وزارة الصحّة لحماية الأطفال سيما الذين يعانون من أمراض مزمنة، من عدوى هذا الفيروس.

وحسب الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة، فإنّ مراكز التلقيح بالجهة قد بدأت أمس في تسجيل وتطعيم الأطفال الذين تترواح أعمارهم ما بين 5 و 11 سنة، والذين يُعانون من أمراض مزمنة وتستوجب حالتهم الصحّية هذا الإجراء الوقائي حسب توصيات الأطبّاء الذين يباشرونهم، كما تشمل هذه الحملة، التى تتواصل حتى يوم الجمعة المقبل، كافّة الأطفال من نفس السنّ، حسب رغبة أوليائهم في تلقّي التلاقيح

ولئن لم تتوفّر معطيات أو أرقام حول سير اليومين الأوّل والثاني لحملة تلقيح الأطفال ومدى الإقبال عليها، فإنّ كاهية مدير الصحّة الأساسية بإدارة الصحّة بقفصة طه معتوق، أكّد اليوم الثلاثاء ل”وات” أنه تم ضبط كل الإستعدادات اللوجيستيكية من أجل إنجاح هذه الحملة وخاصة على صعيد توفّر كمّيات التلاقيح المُوجّهة للأطفال وجاهزية طواقم التلقيح بمختلف مراكز التلقيح القارّة الموجودة بالولاية.

ويوجد بقفصة 12 مركز تلقيح تتوزّع على كلّ معتمديات الولاية بإستثناء معتمدية قفصة الشمالية التي يشملها نشاط مركز التلقيح الواقع بقفصة المدينة.

من جهة أخرى تستمرّ مراكز التلقيح ضدّ “كوفيد 19” بولاية قفصة، في قبول المواطنين الراغبين في التطعيم ضدّ الفيروس.

وتفيد معطيات وزارة الصحّة أنّه ومنذ بداية حملة التطعيم على المستوى الوطني ضدّ وباء “كورونا” فإنّ ما لا يقلّ عن 210 ألاف مواطن بولاية قفصة قد أتمّوا تلاقيحهم المضادة للفيروس، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين 156 ألف، وعدد الأشخاص الذين تلقوا 4 جرعات 1738 شخصا.

ولفت معتوق في هذا السياق إلى أن كلّ من يرغب في تلقّي جرعة رابعة من التلاقيح المُضادّة لفيروس “كورونا” ويقلّ سنُّهم عن 60 سنة، بإمكانهم التوجه إلى أقرب مركز تلقيح والتسجيل ثم التطعيم.

وأودى فيروس “كورونا” منذ بداية إنتشاره في شهر مارس من سنة 2020، بحياة 1021 شخصا من ولاية قفصة