أول تصريح للشاب الجزائري الذي تزوّج امرأتين في نفس اليوم

اشتعلت مواقع التواصل في الجزائر، مساء السبت، بصور عريس من سكيكدة تزوج بامرأتين في حفل زفاف واحد، ما أثار ردود فعل متباينة.

و كتب رشيد بأسلوبه رسالة نشرتها له منصة Dzair El Jadida في حسابها “الفيسبوكي” أمس، مبررا زواجه المزدوج وقال: “لم أكن أعلم ان زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة، فالحمد لله لأني قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده ولم أكن أنوي قط نية الشهرة أو الإساءة للنساء أو أي طرف” وفق تعبيره.

وقال بوديوة “الرضى كان هو أساس هذا الزواج كما لا يخفى عليكم الصعوبات التي واجهتها لإقامة عرس بسيط، فالعثور على مكان أو فندق لإقامة العرس كان من سابع المستحيلات”.

وتابع قوله “شخصيا كان كل همي أن يمر العرس بسيطا على خير وعلى قدر الحال مع الضغوطات لآخر دقيقة (كراء منزل، إعادة طلائه.. إلخ) والحمد لله ربي وفقني وأعزني أمام كل خلقه”.

ثم تطرق “العريس” إلى ما ورد في حقه من تعاليق سلبية بمواقع التواصل قائلا”الكلام بأني شخص غني، ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج بي، غير صحيح لأني لا أملك سكنا خاصا بي أو عقارات مثلي مثل جميع الفئة البسيطة فالغنى غنى النفس والهمة” .

وتابع رشيد: “ومن قال إن والدتي هي من زوجتني فهو مخطئ لأني مؤخرا فقدت والدي اللذين لطالما تمنيت أن يحضرا عرسي فأمي توفت وهي توصي بزواجي. تزوج يا رشيد.. تزوج يا رشيد والحمد لله كنت بارا بوالدي ربي يرحمهما و يسكنهما الفردوس الأعلى” ثم شكر من ساندوه على تعليقاتهم الإيجابية لمواقع التواصل.