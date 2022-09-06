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ارتفاع درجة الرطوبة: محرز الغنوشي يوضح

2022/09/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد المهندس بالرصد الجوي محرز الغنوشي أن دراجة الرطوبة قد بلغت 48 بالمائة وبذلك تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة رغم أن الحرارة المرصودة قد بلغت 36 درجة بتونس العاصم .

وفي ما يلي ما كتبه:

طقس تونس العاصمة ظهر هذا اليوم في أرقام : الحرارة المرصودة 36 درجة، الرطوبة 48 ٪ والنتيجة الحرارة المحسوسة في حدود 46 درجة..
نفس الملامح تقريبا في المنستير : الحرارة المرصودة 35 درجة مع رطوبة بلغت 57 ٪ والنتيجة الحرارة المحسوسة في حدود 48 درجة..
بجربة الرطوبة 64 ٪ مع حرارة مرصودة اقل والنتيجة الحرارة المحسوسة في حدود 46 درجة..

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