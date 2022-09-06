بسبب الوفاة المسترابة لصديقهما: الاحتفاظ بفتاة وشاب..

انقطاع مياه الشرب بهذه الجهة..

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 301 آخرين في حوادث مختلفة

وفاة أستاذ للتعليم الثانوي غرقا بميناء الصيد البحري بجرزونة..وهذه التفاصيل..

المنستير: ارتفاع مجموع وفيات فيروس “كورونا” إلى 1177 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة إضافية بمعتمدية المكنين

2022/09/06 أخبار, المصدر مع وات

 

 

سجلت الدائرة الصحية بالمكنين الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالة وفاء إضافية بفيروس “كورونا” المستجد مصرح بها بتاريخ 4 سبتمبر الجاري ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1177 حالة وفاة، وفق الإدارة الجهوية للصحة .

وتطور مجموع الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 65 ألفا و922 إصابة منها إصابة إضافية بالدائرة الصحية بجمال بتاريخ 4 سبتمبر الجاري.

وتراجع العدد الجملي للحالات النشطة إلى 100 حالة نشطة بتاريخ 4 سبتمبر منها 8 حالات مقيمة بالمستشفيات العمومية بالمنستير وقصر هلال والمكنين.

وشهدت الجهة تراجعا ملحوظا في الإصابات الإضافية حيث سجلت خلال ال14 يوما الأخيرة مجموع 38 إصابة إضافية أي ما يعادل 6 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير أي أنّها تصنف ذات مستوى اختطار “ضعيف.”

وعرفت حالات التعافي من فيروس “كورونا” المستجد بالجهة في الفترة من مارس 2020 الى 4 سبتمبر الجاري تطورا بلغ مجموعه 64 ألفا و645 حالة تعافي حسب ذات المصدر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn