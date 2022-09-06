توننداكس يواصل نهجه صعودا في إقفال الثلاثاء

يواصل توننداكس نهجه صعودا ليزيد في إقفال، الثلاثاء، بنسبة 0،19 بالمائة ويبلغ النقطة 8128،61 وسط معاملات بقيمة 6،825 مليون دينار، وفق “التونسيّة للأوراق المالية”.

وشهدت 20 مؤسسة، مدرجة في بورصة تونس، تحسّنا في أداء أسهمها مقابل تراجع أداء أسهم 33 مؤسسة أخرى.

وتصدّر بي أيتش للإيجار المالي قائمة الارتفاعات إذ زادت قيمته بنسبة 4،2 بالمائة ليقفل عند سعر 1،730 دينار، دون أن تسجيل، تقريبا، أي مبادلات على السهم. وتحسّن أداء السهم بنسبة 19،3 بالمائة منذ بداية سنة 2022. وارتفع سعر سهم ليلا بنسبة 4،1 بالمائة وأقفل عند 8،850 دينار.

وتكبّد سهم العالمية لتوزيع السيّارات القابضة أعلى الخسائر وتراجعت قيمته بنسبة 4،1 بالمائة وبلغ مستوى 0،470 دينار وعزز ذلك من اداء السهم، الذّي تطوّر بنسبة 23،7 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

كما فقد سهم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية نسبة 3،3 بالمائة من قيمته وأنهى الحصّة عند سعر 3،480 دينار وتمكن من جذب بقيمة 40 ألف دينار. وشهد السهم تطورا في ادائه بنسبة 23،4 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وكان سهم ليلا الأكثر تبادلا خلال الحصّة بقيمة 2،2 مليون دينار أي ما يعادل 33 بالمائة من مجمل المعاملات للحصّة.