الكاف: توريد 20 الف طن من السكر من الجزائر عبر ساقية سيدي يوسف

من المنتظر أن تحل عشية اليوم الاربعاء، عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، شحنة من السكر تبلغ 20 الف طن، وذلك في إطار صفقة تجارية قامت بها تونس الجزائر، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة بالكاف نبيل القاسمي “وات”.

واوضح بلقاسمي أنه تم استكمال كل الإجراءات الديوانية متوقعا وصول الشحنة عشية اليوم او غدا الخميس على أقصى تقدير

واضاف المصدر ذاته أنه سيتم أيضا توريد 20 الف طن أخرى يوم 15 سبتمبر عبر الميناء التجاري ببنزرت و30 الف طن أخرى من الجزائر خلال شهر أكتوبر القادم