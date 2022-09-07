تطاوين: الانطلاق في تنفيذ منشور وزارة الفلاحية لري حوالي 650 الف اصل زيتون منتج وفتي تاثرت بالجفاف

تنفيذا لمنشور وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، شرعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية تطاوين في تقبل مطالب اصحاب غابات الزياتين المتضررة من الجفاف الذي تواصل اكثر من ثلاثة مواسم واثر سلبا لا فقط على الانتاج بل وهدد خاصة حياة الاصول نفسها

وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وجهت بدورها ملحوظة عمل توضيحية الى خلايا الارشاد الفلاحي حددت فيها تراتيب هذه العملية التي تستهدف تقديم ريتين (الري مرتين) لاصول الزياتين المنتجة والفتية وذلك للحصول على منحة مالية حددت بدينارين في كل رية (عملية ري) للاشجار المنتجة ودينار واحد للاصول الفتية.

وافاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية نبيل اليحياوي في تصريح لمراسل “وات” ان هذه العملية تستهدف ما لا يقل عن 650 الف اصل زيتون (حوالي 500 الف اصل منتج و150 الف اصل فتي)، ودعا اصحاب هذه الاشجار الى الاسراع في تقديم ريتين بحساب 600 لتر من المياه للاشجار المنتجة وريتين ايضا بحساب 200 لتر للاصول الفتية، وذلك خلال فترة فاصلة بحوالي اسبوع او 10 ايام وذلك لانقاذها والحصول على مساعدة مالية تتمثل في اربعة دنانير عن كل شجرة منتجة ودينارين عن كل اصل فتي.

وقال اليحياوي ان الفلاح مدعو الى اعلام الخلية الراجع لها بالنظر باتمام العملية لتقوم اللجنة الفنية المحلية بالمعاينة الميدانية والتثبت من القيام بالريتين ليتم بعدها المصادقة على صرف المنحة.

واكد على ان الري في هذه الفترة الخريفية لها جدوى فلاحية مهمة تجدد خلالها الشجرة نموها، مذكرا بان الفترة المحددة لتنفيذ هذا البرنامج في منشور وزارة الاشراف قد انطلقت في اول الشهر الجاري وتتواصل الى غاية شهر اكتوبر القادم

واشار اليحياوي الى ان هذا البرنامج يهم فقط اشجار الزياتين البعلية بحكم قلة اشجار اللوز في الجهة وبالتالي فان الاهتمام منصب اساسا على غابات الزياتين التي وصلت الكثير منها مرحلة التيبس وانقاذها في انتظار الامطار الموسمية التي من شانها تحسين حال القطاع الفلاحي برمته، على حد قوله.