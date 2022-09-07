وزارة الأسرة تشرع في تنظيم دورات تكوينية للمنتدبين الجدد برياض الأطفال العموميّة

شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس “يونيسف” بداية من شهر سبتمبر الجاري في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، لفائدة الإطارات التربوية المنتدبين الجدد بالرياض العموميّة التي ستستأنف نشاطها بداية من السنة التربوية 2022/2023.

و انطلقت الدورة التكوينية الأولى يوم 5 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى يوم 8 من الشهر الجاري، في حين تنتظم الدورة الثانية من 9 إلى 12 سبتمبر، ومن المنتظر تنظيم دورة ثالثة في الإطار ذاته في أواخر شهر ديسمبر القادم.

ويؤمن هذه الدورات التكوينية، عدد من الخبراء ومن متفقدي الطفولة والمساعدين البيداغوجيين لفائدة 80 من الإطارات التربويّة من المنتدبين الجدد بالرياض العمومية في كل دورة تكوينية، ضمانا لجودة خدمات وحرصا على حسن الاستعداد لانطلاق السنة التربوية الحاليّة،

وتركّز هذه الدورات التكوينية على عدّة محاور تتعلّق بالتخطيط للتعلمات والبرمجة والإعداد البيداغوجي والمقاربات البيداغوجية واستراتيجيات التعلم بروضة الأطفال بالإضافة إلى تهيئة الفضاء بروضة الأطفال من خلال الأنشطة الابداعية والجمالية والروزنامات الإيقاظية والأنشطة الرياضية المنطقيّة، إلى جانب ورشة تطبيقية للأنشطة الابداعية والجمالية.