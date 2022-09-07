تراجع بنسبة 7,6 بالمائة في حصيلة عمليات التشغيل المنجزة سنة 2021 من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

سجلت حصيلة عمليات التشغيل المنجزة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال سنة 2021 تراجعا بنسبة 7,6 بالمائة، جراء انخفاض عدد عروض الشغل نتيجة انتشار فيروس كورونا، وفق ما جاء في التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

وبلغت عمليات التشغيل 36365 عملية في سنة 2021 مقابل 38750 عملية سنة 2020، وتوزّع المنتفعون بعمليات الانتداب في سنة 2021 حسب الجنس إلى 63,4 بالمائة إناث و36,4 بالمائة ذكور.

واستفاد طالبو الشغل من غير الاطارات بأكثر من نصف عمليات الانتدابات في المؤسسات الاقتصادية خلال سنة 2021، فيما بلغت نسبة طالبي الشغل من الاطارات 45,6 بالمائة في سنة 2021 أي بزيادة قدرها 2,8 بالمائة.

واستحوذ قطاع الخدمات على أكثر من نصف عمليات التشغيل المنجزة سنة 2021 حيث تركزت الانتدابات أساسا في قطاع التعليم والصحة والخدمات الموجهة للمؤسسات وقطاع الصناعات المعملية. وتركزت أعلى نسبة من عمليات الانتداب بالجهات الساحلية حيث بلغت 80 بالمائة من مجموع عمليات التشغيل في 2021.

كما سجلت عقود العمل بالخارج سنة 2021 انخفاضا بنسبة 25 بالمائة حيث بلغت عقود الانتداب بالخارج 1419 مقابل 1900 عقد انتداب بالخارج في سنة 2020 نتيجة تداعيات أزمة كورونا وما تبعها من غلق للحدود الذي طال أغلب بلدان العالم لاسيما الوجهات التقليدية لتونس على غرار فرنسا والعربية السعودية وقطر.

ومن جهة أخرى، سجل تدفق طلب الشغل على مكاتب التشغيل والعمل المستقل سنة 2021 تراجعا بـ 8,5 بالمائة وذلك بسبب الوضع الوبائي الذي شهدته البلاد خلال الفترة المترواحة بين ماي 2021 وسبتمبر 2021، وفق ما جاء في التقرير السنوي لوكالة التشغيل والعمل المستقل لسنة 2021.

وقد بلغت طلبات الشغل الوافدة على مكاتب التشغيل في سنة 2021 نحو 460 ألف طلب مقابل أكثر من 488 ألف طلب في سنة 2020. وبررت الوكالة هذا التراجع نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد وما سببه من تراجع في النمو وانكماش اقتصادي وأيضا جراء انخفاض عدد المناظرات الوطنية.

وحسب وكالة التشغيل والعمل المستقبل تعتبر فئة الإناث الأكثر ترددا على مكاتب التشغيل بنسبة 59,8 بالمائة، فيما بلغ عدد الوافدين على مكاتب التشغيل للحصول على عمل من فئة حاملي الشهائد العليا 51,3 بالمائة من مجموع الوافدين على مكاتب التشغيل في سنة 2021.